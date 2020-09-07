Жители Архангельска смогут выбрать вариант реконструкции железнодорожного вокзала

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Архангельской области смогут принять участие в разработке проекта реконструкции железнодорожного вокзала в Архангельске, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в понедельник в ходе визита в Архангельск.

"Попросим проголосовать жителей, тех, кто приезжает для путешествия по железной дороге, и выбрать вариант [реконструкции], который был бы комфортен. Думаю, что мы это организуем в этом году, в следующем году начнем работу [по реконструкции вокзала] ", - сказал Дитрих.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству площади перед железнодорожным вокзалом, с их ходом познакомился министр. Работы завершатся к октябрю 2020 года.

Реконструкция непосредственно здания вокзала начнется в 2021 году. Будут проведены фасадные работы, ремонт зала ожидания для пассажиров, входных групп и санитарных узлов, устройство специализированных зон отдыха, касс и комнат длительного отдыха.

"Мы сегодня с Александром Витальевичем [Цыбульским] подробно пообсуждали подходы к реконструкции, тут важно было бы совместить разные виды транспорта, возможно, поближе перенести автовокзал, для тех, кто прибывает автобусом и хочет уехать на поезде, чтобы было удобно, не надо было идти по улице в слякоть и грязь, так называемый проект "чистые ноги", - отметил Дитрих. - Посмотрим, как можно было бы "крылья" перед вокзалом организовать, но чтобы не нарушить архитектурный, исторический облик вокзала".

В результате ремонтных работ на базе вокзального комплекса Архангельска создадут транспортно-пересадочный узел. Все это время вокзал будет работать - здание останется открытым для пассажиров, но с некоторыми ограничениями.