Рельсовый автобус запустили по маршруту Архангельск - Онега

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Рельсовый автобус по маршруту Архангельск - Онега запустили в понедельник, он позволит в 2,5 раза сократить время в пути к популярному у туристов городу Онеге и совершать поездки без пересадок. В церемонии по отправлению автобуса с железнодорожного вокзала Архангельска приняли участие врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает корр. ТАСС.

"Рельсовый автобус крайне важен, это возможность доехать до Онеги и обратно без пересадок в течение пяти часов в очень комфортных условиях. Когда мы были в Онеге, спрашивали у людей, есть проблема даже просто посетить родственников, у многих родители там живут, поехать туда отдохнуть", - сказал Цыбульский, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости рельсового автобуса.

В ходе визита в Архангельскую область в августе заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев и Цыбульский договорились, что поезд начнет курсировать уже в 2020 году. Изначально планировалось, что он будет запущен в 2021-2022 годах. В регион был поставлен рельсовый автобус нового поколения РА-3 "Орлан".

Онега находится на берегу Белого моря, куда едут туристы, в городе начинается маршрут на Кий-остров. Прямого железнодорожного сообщения между Архангельском и Онегой нет, автомобильным транспортом, особенно в период распутицы, добраться довольно сложно. "Онега это уникальное место, где Белое море и сосновые боры, подходящие к воде. Самое главное, что есть инвесторы, которые сегодня вкладывают в туристическую инфраструктуру, строятся гостиницы на берегу и первый в Архангельской области аквапарк. Онега является территорией опережающего социально-экономического развития, но из-за отсутствия транспортной связи не можем использовать все преимущества ТОСЭР. Будем убеждать Минтранспорта, что это (строительство дороги до Онеги - прим. ТАСС) не только важно для Архангельской области, но и всего Северо-Запада", - сказал Цыбульский.

О рельсовом автобусе и маршруте

РА-3 производится на заводе "Метровагонмаш" в Московской области, он рассчитан для работы на линиях железных дорог с относительно небольшим пассажиропотоком. В автобусе 138 мест для сидения, в том числе два места для инвалидов-колясочников. В вагонах есть универсальные санитарные комплексы, подъемники для посадки и высадки инвалидов-колясочников.

Маршрут получил название "Богатырь", его протяженность - 267 км, время в пути занимает пять часов. Его ввод позволил в 2,5 раза сократить путь от Архангельска до Онеги и совершать поездки без пересадок. Ранее пассажиры ездили из Онеги в Архангельск и обратно с пересадкой, которую приходилось ожидать несколько часов на станции Обозерская. Пригородные поезда в составе двух вагонов РА-3 "Орлан" начнут курсировать по постоянному расписанию из Онеги в Архангельск и обратно с 8 сентября. Еще один новый маршрут составе вагонов РА-3 "Орлан" запустят с 8 сентября из Архангельска в Соломбалу, исторический район Поморья.