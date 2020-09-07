Калининград потратил на борьбу с коронавирусом 2,5 млрд рублей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Общая сумма расходов, которые понесла Калининградская область на борьбу с новым коронавирусом и ликвидацию негативных последствий пандемии, достигла 2,5 млрд рублей. Еще порядка 2 млрд рублей было заморожено на случай необходимости, сообщил журналистам в заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России" в Солнечногорске губернатор региона Антон Алиханов.

"С одной стороны, это помощь региональному бизнесу, с другой стороны, это помощь системе здравоохранения, порядка 2,5 млрд рублей. Еще порядка 2 млрд рублей расходов было заморожено. Это несоциальные расходы, в основном связанные с различного рода проектами, но и их мы сейчас уже размораживаем, исходя из того, что динамика по налогам достаточно позитивна", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что влияние пандемии на экономику региона оказалось не столь сильным, как прогнозировалось, и снижение налоговых поступлений не достигло ожидавшихся показателей. "Мы ждали гораздо более негативных последствий для региональной экономики. У нас по итогам восьми месяцев рост налогов чуть более 3% [по сравнению с 2019 годом], хотя мы ждали десятипроцентного снижения. То есть мы в принципе находимся очень существенно выше, чем мы ожидали. При этом это ниже все равно того, что было заложено в бюджете [на 2020 год]. Мы эту разницу - чуть более 3,5 млрд рублей - покрываем за счет заимствований дополнительных, но ситуация вполне управляемая, и чувствуем себя пока достаточно уверенно", - сказал он.

Справиться с ситуацией региону помогла помощь федерального бюджета. При этом, по словам Алиханова, влияние последствий пандемии на экономику "не ограничивается этим годом". В этих условиях хорошей мерой поддержки для регионов могли бы стать трехлетние казначейские кредиты, считает он. Минфин РФ согласовал сроки привлечения казначейских кредитов для регионов в текущем году на сроки от трех до шести месяцев. "На наш взгляд, хорошей инициативой было бы введение трехлетних казначейских кредитов, потому что практика показывает, во всяком случае нашего региона, что далеко не все банки, особенно банки первой тройки-четверки, готовы с учетом тенденции к снижению ставок Центробанком выходить на торги по кредитованию регионов", - пояснил губернатор, заметив, что регионы заинтересованы в том, чтобы федеральные власти обратили внимание на эту проблему.

Калининград пока не планирует обращаться к федеральному центру за дополнительной помощью, но заинтересован в смягчении условий снижения государственного долга. "Главный вопрос - это каким образом будет регулироваться соглашение об уровне госдолга на следующий год", - сказал Алиханов, отметив, что, по его мнению, более плавное снижение уровня госдолга, начиная с 2021 или 2022 года, дало бы положительный эффект.