S&P присвоило Райффайзенбанку рейтинг "BBB-" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P присвоило российскому Райффайзенбанку долгосрочный кредитный рейтинг BBB-, краткосрочный - A-3, говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - "стабильный".

"Рейтинги отражают наше мнение о том, что банк более устойчив, чем отечественные аналоги, к нестабильной рыночной среде в течение экономического цикла в России. У банка есть хорошо сбалансированная и диверсифицированная бизнес-модель, осторожная стратегия роста бизнеса и более сильное управление рисками, чем у отечественных аналогов, благодаря его материнской компании Raiffeisen Bank International AG, которая имеет сильное присутствие и обширный опыт благодаря работе на развитых и развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки", - отмечается сообщении агентства.

В S&P добавили, что благодаря высоким операционным показателям, банку удалось создать существенные резервы на покрытие увеличения кредитных убытков, связанных с ухудшением макроэкономических условий. Кроме того, эксперты агентства ожидают, что сбалансированная бизнес-модель и грамотный менеджмент обеспечат стабильность банка в ближайшие два года, несмотря на потрясения в секторе из-за пандемии коронавируса и снижение цен на нефть.

"Хотя в России нет иммунитета к общесистемному риску, на наш взгляд, у Райффайзенбанка один из самых сильных финансовых показателей в России. Мы отражаем это в нашей оценке его автономного кредитного профиля на уровне bbb-, что на три ступени выше среднего уровня по системе", - подчеркнули в агентстве.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.