МСП банк профинансировал производство беспилотников в "Сколково" на 50 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МСП банк, дочерний банк Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), профинансировал стартап-проект компании "Коптер экспресс технологии" (резидент "Сколково", производство расположено на территории "Технополис "Москва") на сумму 50 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации МСП.

Банк предоставил стартапу, производящему беспилотные летательные аппараты, кредит на 50 млн руб. по ставке 8,5% годовых на три года по программе субсидирования Минэкономразвития РФ для увеличения объема производства инновационных автоматизированных беспилотников.

"В настоящее время интерес к квадрокоптерам растет, расширяются сферы их применения, спрос на них ежегодно увеличивается. В 2018 году мы выпустили около 1 300 летательных аппаратов, в 2019 году - уже более 2 000 штук. В 2020 году мы планируем выйти на уровень в 3 000 аппаратов", - сообщил генеральный директор ООО "Коптер Экспресс Технологии" Олег Панфиленок, чьи слова приводятся в сообщении.

Квадрокоптеры компании поставляются в образовательные учреждения, МВД РФ, на предприятия нефтегазовой промышленности, для охранных компаний, а также экспортируются в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и другие страны. Предприятие выпускает два типа изделий: образовательный конструктор программируемого квадрокоптера "Клевер", который входит в число лидеров на рынке образования летающей робототехники, и линейку промышленных автономных дронов "Пеликан" для мониторинга территорий и доставки легковесных грузов.