Доля просроченных кредитов россиян в портфелях банков выросла до 5,2%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доля просроченной более чем на 90 дней задолженности физлиц в портфелях российских банков выросла до 5,2% на 1 августа с 5,1% на 1 июля, следует из материалов ЦБ.

Годом ранее - на 1 августа 2019 года - этот показатель равнялся 5%.

Общий объем просроченных кредитов на 1 августа этого года составил 955,4 млрд рублей (на 4% больше, чем в июле, и на 17% больше, чем годом ранее).

Общий объем задолженности россиян перед банками на 1 августа составил 18,5 трлн рублей (+1,6% к июлю). Объем резервов банков на возможные потери по кредитам составил 1,2 трлн рублей.