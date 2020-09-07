Путин не исключил точечной корректировки балльной системы оценки локализации в автопроме

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Отдельные детали балльной системы оценки уровня локализации в автопромышленном комплексе могут корректироваться, но в целом принятые в этом направлении решения должны быть реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник в беседе с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой. Таким образом глава государства ответил на просьбу руководителя региона скорректировать эту систему, чтобы поддержать автопроизводителей.

Президент признал, что "сейчас, в условиях пандемии, одна из ключевых отраслей - автомобилестроительная - испытывает определенные трудности". Он добавил, что власти РФ "должны думать о своих производителях".

"Что касается корректировки балльной системы, то это отдельная тема, которая связана с обеспечением как раз интересов наших производителей. Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит", - указал Путин.

Он поручил врио губернатора проработать еще раз тему с министерством промышленности и торговли и держать этот вопрос на контроле.

"Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы", - заключил Путин.