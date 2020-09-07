S&P ожидает роста доли проблемных ссуд в крупнейших банках России до 12-15%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12-15%, говорится в сообщении пресс-службы рейтингового агентства S&P.

"Объем кредитов, признанных проблемными, увеличится, и этот показатель для крупнейших российских банков может достичь 12-15% их совокупных кредитов к концу 2020 года, увеличившись в два раза по сравнению с показателем на конец 2019 года (7,5%)", - отмечают в пресс-службе.

В агентстве ожидают, что неблагоприятная экономическая ситуация снизит способность некоторых компаний, предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также физических лиц обслуживать долговые обязательства в 2020-2021 годах.

В рамках базового сценария агентство ожидает в 2020 году роста расходов крупнейших российских банков на формирование резервов до 2,5-3% среднего объема кредитных портфелей по сравнению с 0,84% в 2019 году. Это означает, что финансовые результаты некоторых банков будут находиться лишь на уровне безубыточности.

S&P проанализировало результаты деятельности 14 крупнейших по активам российских банков. Их активы составляют около 80% активов банковской системы и, следовательно, являются хорошим индикатором тенденций развития и проблем банковского сектора в целом.