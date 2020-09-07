Мишустин сообщил о начале приема заявок для резидентов Арктической зоны России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прием заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны начался, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Одно решение касается развития российской части Арктики. Начался прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны", - сказал он. Мишустин уточнил, что вести этот реестр и выдавать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов будет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Соответствующее постановление правительства подписано", - отметил Мишустин.

По данным премьера, за первые пять дней уже было подано пять заявок от российских компаний. "Общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 млрд рублей", - уточнил он. При этом, по словам Мишустина, получить статус резидента смогут не только крупные предприятия, но также малый и средний бизнес. Условием является регистрация юридического лица на территории Арктики, а минимальный уровень капитальных вложений составляет 1 млн рублей.

Мишустин рассказал, что для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт. Это система единого окна, которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь, заключил премьер-министр.