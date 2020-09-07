В Краснодарском крае не фиксируют появление новых самостроев

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где в прошлые годы остро стояла проблема самовольного строительства, больше не фиксируют появления новых самостроев. Снос старых самовольных строений продолжается, сообщил в интервью ТАСС первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться система сноса таких объектов. Только в 2019 году, по информации управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, было снесено 540 самовольно возведенных объектов.

"Тема самостроев только тогда является острой, когда с ней не работают системно. Я считаю, что на сегодняшний день в крае система по борьбе с самовольным строительством выстроена, работает, эта работа стала плановой и основной ее итог - мы не видим появления новых объектов самовольного строительства. Результатом работы за прошедшие годы стало снижение количества таких объектов до 1 606, за текущий период 2020 года снесено 170 объектов, в этом году количество сокращено ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Алексеенко.

Он обратил внимание на то, что в предыдущие годы основным недостатком работы была безнаказанность строителей-самовольщиков, впоследствии власти прибегли к систематическим сносам и наказанию застройщиков, за счет чего удается не допускать появления новых проблемных объектов.

"Одним из наиболее проблемных муниципалитетов для края в прошлые годы был Сочи. Массовые волнения организовывались самими застройщиками самовольных объектов. Но в итоге мы вынуждали приводить их объекты к соответствию проектной документации, а в случае невозможности сделать это - возвращать людям деньги", - резюмировал первый вице-губернатор Краснодарского края.