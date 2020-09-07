Агентство развития Латвии сообщило о желании 10 белорусских фирм переехать в республику

РИГА, 7 сентября. /ТАСС/. Десять белорусских компаний намерены перенести свою деятельность в Латвию на фоне продолжающихся протестов после президентских выборов в Белоруссии. Об этом в понедельник рассказал директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс.

"Уже сейчас можно сказать, что белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях, - заявил он агентству LETA. - ЛАИР уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего [в течение недели] было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе своей деятельности в Латвию".

Рожкалнс отметил, что наряду с Латвией белорусские компании думают и о других возможностях для ведения бизнеса.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро, - сказал он. - В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии".

По словам Рожкалнса, ЛАИР и УДГМ сформировали рабочую группу, которая в оперативном режиме обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает им возможные решения, в том числе выдачу так называемых стартап-виз или временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

Согласно официальным данным ЦИК, победу на прошедших месяц назад выборах одержал Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.