На Хайнане с января по август 2020 года появилось 162 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 162 тыс. новых субъектов рынка было зарегистрировано в южной китайской провинции Хайнань за первые восемь месяцев текущего года, что на 19,8% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на провинциальное ведомство по контролю за рынком.

За указанный период, согласно официальным данным, на 75,26% в годовом выражении увеличилось число новых предприятий в провинции. Данный показатель за январь-август превысил 75 тыс. единиц. Только за прошлый месяц на Хайнане появилось свыше 14,7 тыс. новых предприятий, что на 250% превысило показатель за аналогичный период 2019 года.

Местные власти за последнее время добились больших успехов в значительном упрощении процедуры регистрации новых предприятий и одобрении инвестиционных проектов, в том числе с иностранным капиталом через систему единого окна. Все это создает благоприятные условия для работы инвесторов в провинции.

1 июня власти КНР представили программу построения на Хайнане свободного торгового порта, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.