СМИ: Бельгия проявила интерес к развитию партнерства со свободным портом Хайнаня

ХАЙКОУ, 7 сентября. /ТАСС/. Бельгийские компании выразили заинтересованность новыми возможностями ведения бизнеса на территории Хайнаньского порта свободной торговли и высказали готовность приступить к проработке вариантов для укрепления партнерских связей. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, Управление международного экономического развития Хайнаня совместно с бельгийско-китайской торгово-экономической комиссией и несколькими другими организациями, включая Объединенный европейско-китайский центр инноваций, провели в режиме онлайн презентацию, посвященную преимуществам новой программы развития острова. В ходе мероприятия десятки потенциальных инвесторов Бельгии указали на привлекательность условий для ведения бизнеса, предложенных местной администрацией.

Как подчеркнул глава комиссии Бернар Девит, бельгийские бизнесмены обратили особое внимание на динамичное развитие туризма и передовой сферы услуг Хайнаня. Он выразил уверенность, что остров "станет новым полюсом" в либерализации международных торгово-экономических отношений и предложил совместно продвигать перспективные проекты.

"В последние годы отношения сотрудничества Китая и Бельгии успешно развиваются. В дальнейшем Хайнань будет играть все более важную роль в международном торгово-экономическом развитии благодаря политике преференций", - отметил создатель Объединенного европейско-китайского центра инноваций Патрик Нийс.

Представители руководства бельгийских компаний сошлись во мнении, что Хайнаньский порт свободной торговли имеет большой потенциал. В ответ китайская сторона пригласила их к участию в масштабных выставках, которые состоятся в ближайшее время, предложив "на местах" узнать о всех преимуществах и одновременно представить лучшие товары и услуги Бельгии.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона. В этом документе изложены принципы политики, нацеленной на привлечение иностранного капитала и расширение экономического сотрудничества с другими странами путем создания большого количества льгот и привилегий для бизнеса.