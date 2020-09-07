Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Выполнение Россией условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в августе близко к 100%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конечно выполнили. Мы договорились, что данные JTC (технический комитет - прим. ТАСС) мониторит по независимым источникам, они будут где-то через неделю. Возможно, даже раньше. Мы близки к 100%, как всегда выполняем, точные данные будут исходя из методики (JTC). По нашей оценке, выполнение будет близко к 100%", - отметил министр в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

Ранее Новак сообщал, что в июле Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97%, а в августе вышла на 100-процентное исполнение сделки.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.

Россия, сократившая добычу нефти в мае - июле на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако глава Минэнерго говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.