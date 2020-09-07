Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".

"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении по сверке задолженности, по взысканию источников для того, чтобы долг погасить. В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Белоруссии], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов", - сказал он.

Как заявлял Новак ранее, Минэнерго ожидает, что переговоры между "Газпромом" и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год начнутся уже в ближайшее время после погашения Белоруссией текущей задолженности, размер которой составляет $328 млн. При этом, по его словам, премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Белоруссии за этот год.

Поставки через порты РФ

Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3-4 млн т.

"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов. Эта работа началась. Да, в сентябре (работа будет завершена - прим. ТАСС), поручение есть, чтобы быстро отработать", - сказал Новак.

Министр отметил, что потенциал поставок составляет порядка 3-4 млн тонн. нефтепродуктов.

"Свободные мощности (в российских портах - прим. ТАСС) есть, здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы было взаимовыгодно. Объемы это тоже предмет переговоров, мы оцениваем потенциал в 3-4 млн тонн нефтепродуктов, могут быть и другие цифры", - подчеркнул Новак.

Ранее министр сообщал, что Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.