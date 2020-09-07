В Крыму начнут выращивать "банановое дерево" азимину

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Сад "банановых деревьев" из южных и восточных районов Северной Америки впервые заложат в Крыму в 2020 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии "Садовые традиции" уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка шести гектаров. Сейчас в теплице сельхозпредприятия находятся около трех тысяч саженцев. Чтобы их получить, семена азимины были закуплены в США. После на полученные сеянцы прививали культурные сорта отечественной селекции", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

В сообщении отмечается, что урожай можно будет собирать уже на 3-4 год после посадки. "Саженцы этой культуры отлично себя чувствуют даже на "трудных почвах" и плодоносят каждый год. Также растение прекрасно переносит морозы до минус 30. Плоды азимины очень вкусные, по консистенции напоминают мякоть банана", - говорится в сообщении.

По данным крымского Минсельхоза, "банановое дерево" введено в культуру немногим более 100 лет назад. Известно около 70 сортов, плоды которых отличаются сроками созревания, размерами и величиной плодов. Основная территория произрастания - Северная Америка, также азимина была завезена в Испанию, Францию, Италию, Японию. В России азимина выращивается в Краснодарском и Ставропольском краях.