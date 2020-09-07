Россия и Сирия договорились продолжить реализацию проектов в области экономики

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Переговоры сирийской стороны с российской делегацией во главе с вице-премьером Юрием Борисовым были очень конструктивными и продуктивными, будущее отношений между РФ и Сирией многообещающее. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и по делам эмигрантов, заместитель премьер-министра Сирии Валид Муаллем на совместной пресс-конференции в Дамаске с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Будущее наших отношений с Россией многообещающее, как в политической, так и в экономической области", - заявил Муаллем. "Встреча российской делегации с президентом [Сирии Башаром] Асадом была продуктивной и конструктивной и касалась различных аспектов двустороннего сотрудничества. <...> Мы договорились продолжить реализацию проектов в сфере экономики", - добавил он. По его словам, стороны также обсудили политическую обстановку в Сирии и в ближневосточном регионе в целом.

Ранее агентство SANA информировало о том, что в ходе переговоров в Дамаске российская и сирийская стороны обсудили выполнение ранее подписанных соглашений и усилия по достижению новых двусторонних договоренностей. "Было выражено обоюдное стремление Москвы и Дамаска поднять уровень сотрудничества с тем, чтобы он отвечал в полной мере интересам дружественных народов России и Сирии", - отмечалось в коммюнике, переданном агентством.