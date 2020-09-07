Россия и Сирия могут подписать новое соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Сирия могут подписать новый вариант соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в декабре. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийской стороной.

"Нами сейчас подготовлен новый вариант соглашения, который мы направили сирийской стороне еще в июле. Сегодня мы обсудили состояние готовности этого соглашения. Надеюсь, что при следующей моей поездке в декабре мы подпишем это соглашение, и оно будет определять наши основные моменты взаимодействия по всем областям на ближайшее время", - сказал Борисов.

По его словам, у России и Сирии сложились партнерские и дружеские отношения. "Тот успех, который достигнут в военно-политической области, мы стараемся распространить на восстановление экономики Сирии", - отметил вице-премьер.

Борисов также напомнил, что в рамках российско-сирийской межправкомиссии высокого уровня сторонами еще в 2018 году подписаны дорожные карты по восстановлению различных отраслей экономики Сирии, в первую очередь по восстановлению энергетической инфраструктуры. "Сегодня мы обсуждали вопросы актуализации этих мероприятий", - добавил он.