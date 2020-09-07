Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили $594,422 млрд, что на 0,45% (или $2,67 млрд) выше показателя на начало августа, сообщил Банк России.

На 1 сентября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $529,083 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы возросли на 0,54% - до $449,834 млрд. В то же время стоимость монетарного золота незначительно выросла и составила $144,588 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.