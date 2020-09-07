Переговоры России и Белоруссии по перенаправлению нефтепотоков пройдут в ближайшее время

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Минск подтверждает планы переговоров с РФ по вопросу перенаправления нефтепродуктов через российские порты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Что касается переброски нефтепродуктов, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты", - сказал Тищенко.

7 сентября министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3-4 млн тонн. По его словам, свободные мощности в российских портах есть, но необходимо договариваться о взаимовыгодных условиях.

28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Вильнюсу, заявившему о возможных ограничениях против Минска, показать, "что такое санкции", и поручил правительству переориентировать торговые потоки из портов Литвы в Россию.

Ранее Москва уже предлагала Минску переориентировать поставки нефтепродуктов через российские порты и даже давала скидки на транспортировку, но порты Литвы, Латвии и Эстонии тогда оказались для Белоруссии более выгодным вариантом.