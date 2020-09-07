В кабмине поддерживают повышение штрафов за разглашение данных с ограниченным доступом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила проект положительного отзыва на законопроект об усилении административной ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом. Текст есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом, увеличив размеры административных штрафов, установленные статьей 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в тексте. В статье говорится о разглашении информации, право на доступ к которой дается в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - сказано в проекте отзыва. Его составители указывают, что "внесение данных изменений обусловлено тем, что незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам общества и государства".

Сейчас штраф для граждан составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин (оба - от фракции "Единая Россия"). Согласно действующим нормам, законопроекты о поправках в КоАП должны вноситься в Госдуму с официальным отзывом правительства.