Калужские власти ожидают снижения инвестиций в основной капитал региона по итогам года

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Калужской области прогнозируют снижение инвестиций в основной капитал региона по итогам 2020 года на 12% - до 95 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник президенту России Владимиру Путину во время беседы в формате видеоконференции врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

"В активной реализации находятся 62 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций свыше 200 млрд рублей. В этом году откроются четыре новых крупных предприятия и столько же производителей существенно расширят свои мощности. Инвестиции в основной капитал по итогам года составят 95 млрд рублей", - сказал Шапша.

По данным агентства регионального развития Калужской области, по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал региона составил 108 млрд рублей. Было открыто семь новых производств, на которых создано более 500 рабочих мест.

По словам врио губернатора, по итогам первого полугодия 2020 года производство сельскохозпродукции области выросло на 14,5%. Кроме того, в регионе налаживают выпуск новой продукции - начали строительство первого в области рыбоперерабатывающего комплекса.