Власти Удмуртии одобрили шесть заявок на получение статуса резидента ТОСЭР "Сарапул"

ИЖЕВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Удмуртии одобрило шесть заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сарапул", инвесторы намерены создать в городе предприятия и организации, на которых появится более 230 рабочих мест. Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава города Александр Ессен.

"Сегодня правительством республики одобрено еще шесть заявок потенциальных резидентов ТОСЭР "Сарапул". Напомню, сейчас в реестре 21 резидент с общим объемом инвестиций около 21,9 млрд рублей, новыми рабочими местами - более 4 800 единиц", - написал Ессен.

По его словам, среди заявок - производство респираторов, металлоконструкций, электротехнической продукции, химико-термомеханической массы, производство сумок, а также организация детского медицинского центра. Объем инвестиций оценивается в 698 млн рублей.

Ессен отметил, что с 2018 по июль 2020 года благодаря реализации инвестиционных проектов резиденты создали в городе более 470 рабочих мест, объем инвестиции составил 219,1 млн рублей.

Статус ТОСЭР присвоили Сарапулу в сентябре 2017 года. Сейчас в муниципалитете 21 резидент. Ранее правительство Удмуртии одобрило заявку крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries на получение статуса резидента. Компания намерена построить в городе крупный логистический комплекс площадью 50 тыс. кв. м и стоимостью 2,5 млрд рублей.