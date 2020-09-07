McDonald's опроверг информацию об установке комплекса для распознавания лиц в ресторане

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. McDonald's начал тестировать в Москве систему бесконтактного измерения температуры посетителей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в компании, комментируя публикации о запуске на входе в один из ресторанов сети комплекса для распознавания лиц.

"На входе в McDonald's на "Менделеевской" в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей. <...> Информация о температуре выводится на компьютер, связанный с камерой. Благодаря этому решению сотрудник на входе может быстро и бесконтактно определить, если в помещение заходит человек с повышенной температурой. Персональные данные в рамках данной технологии не собираются и не хранятся", - рассказали в пресс-службе.

Комплекс VisionLabs Thermo, по данным разработчика, может измерять температуру одновременно у 40 человек, отслеживать текущее положение человека, чья температура повышена, и установить круг контактировавших с ним лиц. Его можно интегрировать с системой видеонаблюдения, а также системами доступа, которые позволяют заблокировать вход для человека с повышенной температурой.