Правительство сократило число замов главы Минэнерго до семи

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил сократить число заместителей министра энергетики РФ с восьми до семи человек. Это следует из опубликованного постановления правительства.

В настоящее время заместителями министра Александра Новака являются Анастасия Бондаренко (статс-секретарь), Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский.

"Решение правительства РФ подготовлено в рамках работы по оптимизации численности министерства и в целях уточнения распределения полномочий между заместителями министра энергетики Александра Новака", - говорится в пояснении министерства. При этом в Минэнерго не уточнили, кто из замов подпадает под действие постановления.