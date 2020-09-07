Минкомсвязь, банки и операторы связи разработают меры по борьбе с телефонными мошенниками

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Минкомсвязь РФ совместно с другими ведомствами, а также российскими операторами связи и банками создало рабочую группу по борьбе с телефонным мошенничеством. Группа, в частности, займется вопросами законодательного регулирования в этой сфере, отмечается в сообщении министерства.

В межведомственную рабочую группу по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров, помимо Минкомсвязи, кредитных организаций и операторов связи, вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Банка России. Основными задачами группы станут разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Также в рамках работы группы будет уделяться внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов кол-центров мошеннической направленности.

"Появление этого совещательного органа обусловлено стремительным ростом случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Уверен, что совместными усилиями участников рабочей группы мы разработаем эффективные способы решения проблемы", - прокомментировал создание группы ее председатель, замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как заявляла ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло в три раза, причем две трети этих звонков - социальная инженерия.

По данным ЦБ, за 5 месяцев 2020 года зафиксировано около 165 тыс. попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд руб. В 2019 году объем операций, которые были совершены без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, то есть кибермошенничества, составил 6,4 млрд руб., количество таких операций - 576 тыс.