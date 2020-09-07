РАО обеспечит защиту интеллектуальных прав на Российской студенческой весне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) и Российский союз молодежи (РСМ) заключили соглашение, предусматривающее защиту интеллектуальных прав при проведении Российской студенческой весны. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполнительный директор РАО Алексей Карелов.

"Российское авторское общество и Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи" заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписанный документ направлен на обеспечение охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при реализации программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна", - рассказал Карелов.

Российская студенческая весна проводится с 1993 года, в ней ежегодно участвуют свыше 1 млн представителей более чем 1,2 тыс. российских университетов, институтов и колледжей. Как отмечает Карелов, фестиваль стал ярким и масштабным культурным событием, символом поддержки молодежи всей страны. Он подчеркнул, что соглашение с РСМ направлено на защиту интеллектуальных прав как в ходе общероссийского финала фестиваля, так и на его региональных этапах.

"Нам очень приятно, что руководство фестиваля со всей ответственностью относится к защите интеллектуальной собственности и соблюдает законодательство в этой сфере. Со своей стороны РАО и наши партнерские организации, включая, например, Национальный фонд поддержки правообладателей, уже много лет содействуют проведению фестиваля, направляют представителей для участия в жюри конкурса. Мы на разных этапах фестиваля будем участвовать в организации выплат вознаграждения авторам, чьи произведения звучат на фестивальных площадках", - сказал исполнительный директор РАО.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РАО, вместе с Кареловым подпись под документом поставил и. о. председателя Российского союза молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий.

"Подписание соглашения между РСМ и РАО - это, я считаю, пример ответственного подхода к соблюдению авторских прав, обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности, который мы демонстрируем для подрастающего поколения и молодежных общественных организаций, творческих сообществ. Российская студенческая весна - проект, который создает молодежные тренды в сфере искусства, а также учит ценить интеллектуальный труд каждого человека, вклад талантливых авторов в отечественную и мировую культуру", - цитируют в пресс-службе Красноруцкого.