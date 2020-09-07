SenseHawk получила $5,1 млн на дальнейшую разработку AI-платформы для солнечной энергетики

ТАСС, 7 сентября. Американский технологический стартап SenseHawk объявил об успешном привлечении финансирования в размере $5,1 млн в рамках раунда А. Как сообщило в понедельник издание Power Engineering International, компания специализируется на разработке программного обеспечения на базе AI для солнечной энергетики.

"В настоящее время строительство новых солнечных электростанций идет в ускоренном темпе и поддержка инвесторов поможет нам продолжить работать над отраслевыми проектами. Данный раунд инвестиций, помимо дальнейшего развития нашей цифровой платформы, откроет SenseHawk доступ на рынки Африки и Ближнего Востока", - сказал генеральный директор и соучредитель SenseHawk Свару Маванур.

Финансирование будет главным образом направлено на дальнейшее развитие и расширение функционала облачной платформы и прикладных модулей SenseHawk, которые позволяют решать ряд задач в процессе разработки, строительства и эксплуатации солнечных объектов. В частности, решение SenseHawk помогает компаниям сокращать затраты на электроэнергию, повышать производительность труда и улучшать эксплуатационные характеристики электростанций. Это происходит за счет моделирования на базе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта; кроме того, с помощью платформы компании могут дистанционно управлять солнечными парками, проводить мониторинг объектов и организовывать процесс хранения и передачи информации.

На сегодняшний день среди клиентов SenseHawk не только энергетические компании, но и представители дорожной инфраструктуры, технологий передачи электроэнергии и строительства.