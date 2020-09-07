КБР получит более 31 млн рублей на аккредитацию ветеринарной лаборатории

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит из федерального бюджета более 31 млн рублей на проведение аккредитации ветеринарной лаборатории. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минсельхоза КБР.

"Государство на условиях софинансирования поможет регионам компенсировать часть затрат на аккредитацию лабораторий в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Для Кабардино-Балкарии объем господдержки из федерального бюджета составит порядка 31,3 млн рублей. Бюджетные средства можно будет направить на проведение реконструкции помещения лаборатории и оснащение ее современным высокотехнологичным оборудованием, на обучение сотрудников и проведение межлабораторных сличительных испытаний", - говорится в сообщении.

Создание подобной лаборатории устранит торговые барьеры для обеспечения доступа продукции АПК Кабардино-Балкарии на зарубежные рынки, уверен министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

"Чтобы поставлять продукцию животноводства на международный рынок, исследования должны проводиться исключительно в аккредитованной в национальной системе аккредитации ветлаборатории. Это означает, что результаты работы такой лаборатории признаются соответствующими требованиям национального стандарта, в большинстве случаев этого может быть достаточно для признания протоколов исследования странами-импортерами российского продовольствия", - сказал Сижажев. По его словам, аккредитация лаборатории запланирована на 2023 год.

Кабардино-Балкария в настоящее время экспортирует мясо птицы, кефир, сыры, творог, колбасы и другие продукты из мяса. "Пока это небольшие партии, и в основном продукция поставляется в страны ближнего зарубежья. Надеемся, что с появлением в республике аккредитованной ветеринарной лаборатории расширится список стран-экспортеров и ассортимент экспортируемой продукции животноводства", - добавил министр.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов, в число которых входит "Экспорт продукции АПК", и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.