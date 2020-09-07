Шапша попросил у Путина 2 млрд рублей на новую поликлинику в Калуге

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша попросил президента России Владимира Путина выделить 2 млрд рублей на строительство поликлиники в Калуге, рассчитанной на 650 посещений в смену. Просьбу он высказал в понедельник во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой государства.

"Мы подготовили проект строительства отдельного здания детско-взрослой поликлиники на 650 посещений в смену, имеется положительное заключение экспертизы. Стоимость объекта составляет около 2 млрд рублей, и я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, помочь нам с финансированием строительства этой так нужной людям больницы", - сказал Шапша.

Необходимость строительства поликлиники связана с быстро развивающимся микрорайоном "Правобережье", где проживает более 40 тыс. человек. При этом все поликлинические отделения расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов, уточнил врио главы региона.

В Калужской области развиваются и другие направления отрасли здравоохранения. Шапша отметил, что в 2020 году в регионе установлено 50 фельдшерско-акушерских пунктов, парк автомобилей скорой помощи увеличен на 32 единицы, проводится планомерная работа по организации санитарной авиации.