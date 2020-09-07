Финансирование Лахтинско-Правобережной линии метро в Петербурге увеличили на 1,2 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Петербургские власти на 2020 год увеличили финансирование строительства Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метрополитена на 1,2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, уточнение на 2020 год - +1,2 млрд рублей. Итого на 2020 год - 2,12 млрд рублей", - говорится в документе.

Средства были перераспределены с суммы, отведенной в 2020 году на строительство Красносельско-Калининской линии. В этом году на создание указанной линии с учетом перераспределения средств будет направлено 3,3 млрд рублей.

"Метрострой" ведет строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до "Горного института" (планируемая сдача в эксплуатацию 2022 год), включая "Театральную" (2025 год). Совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км.

"Метрострой" ведет И строительство Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города. Проект включает в себя шесть станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" - объекты глубокого заложения и расположатся в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.