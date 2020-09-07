Власти Петербурга планируют к 2022 году полностью решить проблемы с долгостроями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Проблема с долгостроями с Петербурге полностью решится к 2022 году, сообщил ТАСС заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский.

"Мы за два года планируем, учитывая 2020-2021 годы, полностью решить проблему. Даже те, которые мы не сможем [по объективным причинам, где на нуле были объекты строительства на начало этого года], по всем будут приняты управленческие решения", - сказал он.

По данным правительства города, в 2019 году проблемными были признаны 15 объектов, это 29 домов [20 из них уже сданы, еще 9 будут достроены в 2020 году]. Год назад вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым вводится Единый реестр проблемных объектов. По состоянию на 23 июля в него дополнительно включены еще 22 дома. Составлен план-график, согласно которому до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 10 проблемных объектов, в общей сложности это 16 домов на 3 306 квартир.