"Россети" установят 53 новые зарядные станции для электробусов в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Энергоцентр" (входит в группу "Россети") стала победителем конкурса на поставку 53 зарядных станций для электробусов в Москве до конца 2020 года, говорится в сообщении "Россетей".

"До конца 2020 года "Россети" установят 53 зарядные станции для столичных электробусов. Они появятся на севере и северо-западе столицы. Победителем конкурса на их поставку стала компания "Энергоцентр"- подразделение "Россетей", - говорится в сообщении.

Компания установит ультрабыстрые зарядные станции, специально сконструированные для работы с электробусным парком российских производителей. Мощность каждой - 300 кВт, что в шесть раз мощнее устройств для легковых авто. Время полной зарядки электробуса составляет 15-20 минут. Поставляемое оборудование зарядных станций - российского производства.

"Развитие дополнительных сервисов является частью нашей стратегии. Электротранспорт и инфраструктура для него - логичный и привлекательный для нас проект, которой позволит вывести на новый уровень комфорт и безопасность жителей столицы, увеличить отпуск электроэнергии и диверсифицировать направления работы холдинга в интересах потребителей", - сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россетей" Константин Михайлик. Его слова приводит компания.