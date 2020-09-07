Минфин предложил распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлиц и ИП

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Механизм "единого налогового платежа" предлагается распространить на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

"Минфин России в соответствии с поручением правительства РФ подготовил и опубликовал для публичного обсуждения законопроект о распространении механизма "единого налогового платежа" на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам. Для физических лиц аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ - с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая инициатива позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган самостоятельно будет производить зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств.

В Минфине подчеркнули, что у плательщика сохранится право уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации. Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия, упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, добавили в Минфине.

Предполагается, что соответствующие поправки в НК РФ начнут действовать с 1 января 2022 года.