Большинство компаний назвали телефонные звонки самым эффективным путем продаж в кризис

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство (60%) российских компаний называют самым эффективным методом продаж в кризисный для экономики период телефонные звонки. Об этом сообщили аналитики компании Sipuni, реализующей сервис интеграции телефонии с CRM для малого и среднего бизнеса, по итогам проведенного среди 16 000 компаний исследования, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании отмечается, что 60% опрошенных компаний назвали наиболее эффективным способом продаж общение по телефону и в мессенджерах - 28%. При этом 12% общались по почте, в соцсетях и даже лично. 79% опрошенных подтвердили, что они звонят клиентам с мобильных телефонов.

Также большинство компаний во время пандемии были вынуждены полностью (41%) или частично (35%) перейти на удаленный режим работы. Для организации работы из дома большинство компаний пользовались облачными сервисами и не заметили разницы в работе сотрудников на удаленке (53%) или даже отметили увеличение их эффективности (18%). Тем не менее для 20% перевод сотрудников на удаленный режим работы ухудшил ее качество.

По мнению опрошенных, главная причина снижения качества - то, что люди, привыкшие работать в коллективе и мотивированные социальными связями на работе, оказались не готовы к организации рабочего пространства дома. Это подтолкнуло компании к использованию новых инструментов.

Почти половине клиентов (43%) пришлось использовать новые инструменты и сервисы для того, чтобы решить проблемы с организацией рабочих мест для своих сотрудников. 7% клиентов не смогли продавать онлайн из-за специфики товаров и услуг (это автодилеры, в основном дорогих брендов, требующих тест-драйв, девелоперы элитной недвижимости, а также некоторые ритейлеры).

"Пандемия показала компаниям, что они не готовы к изменившейся реальности. Поэтому многие сейчас будут переориентировать бюджеты и ресурсы, тратить деньги на закупку ПО и техники, на обучение и программы мотивации, которые позволят работать удаленно. Таким образом, грядет существенное перераспределение бюджетов и закупок, игроки, которые смогут обеспечить мобильность, станут лидерами рынка", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Sipuni Артемий Мороко.