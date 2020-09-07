Сбытовая компания "Россетей" установит более 81 тыс. "умных" счетчиков в Калининграде

ТАСС, 7 сентября. Компания "Россети Янтарь Энергосбыт", "дочка" "Россети Янтарь" (входит в группу "Россети"), планирует до конца 2022 года заменить более 81 тыс. интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах Калининградской области. Об этом говорится в сообщении "Россети Янтарь".

"До конца 2022 года энергетики сбытовой компании планируют заменить более 81 тыс. интеллектуальных приборов учета с истекшим межповерочным интервалом в многоквартирных домах Калининградской области. Уже до конца 2020 года будет установлено более 17 тыс. "умных" счетчиков. Общий объем инвестиций на реализацию новых систем учета до 2022 года составляет более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Замена счетчиков будет происходить за счет энергосбытовой компании. Приоритет отдается потребителям, у которых приборы учета требуют поверки, неисправны или вовсе отсутствуют.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.