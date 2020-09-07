Российско-японская рабочая группа утвердила план цифровизации Санкт-Петербурга

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российско-японская рабочая группа по вопросам городской среды и внедрения технологий "умного города" утвердила на заседании в понедельник план цифровизации Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Участники совещания обсудили и утвердили план цифровизации Северной столицы России. Базовая концепция включает в себя четыре комплексных пакетных предложения по таким темам, как городское развитие, транспорт, экологическая гигиена, а также культурный и экологический обмен", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется определить пул японских компаний, которые займутся реализацией предложенных мероприятий. По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, международное сотрудничество дает возможность находить наиболее оптимальные решения по цифровизации для каждого города. "Внедрение новых технологий может улучшить качество жизни горожан во всех сферах, упростить и сделать менее затратным по ресурсам процесс городского управления", - отмечает он.

Санкт-Петербург вошел в число пилотных городов по реализации российско-японских проектов цифровизации летом 2019 года. В городе планируется внедрить удаленный мониторинг состояния зданий, "умное" освещение, счетчики и светофоры, японские методы очистки сточных и дождевых вод и т. д.

Российско-японский Меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов был подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в 2018 году. В рамках двустороннего сотрудничества по этому направлению был реализован, в частности, проект внедрения японских технологий умных светофоров в Воронеже, направленный на ликвидацию дорожных заторов. Также между Россией и Японией действует совместная рабочая группа по вопросам развития городской среды и реализации проекта "Умный город".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город", направленный на цифровизацию городской среды, стартовал в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.