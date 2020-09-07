Минпромторг выделит дополнительные средства калужскому индустриальному парку "Ворсино"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставит калужскому индустриальному парку "Ворсино" и Корпорации развития Калужской области дополнительно более 200 млн рублей господдержки. Об этом в понедельник в ходе визита в регион сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

"В 2020 году мы планируем также дополнительно осуществить государственную поддержку индустриального парка "Ворсино" на сумму более 90 млн рублей и управляющей компании АО "Корпорация развития Калужской области" на общую сумму более 120 млн рублей", - цитирует Беспрозванных пресс-служба Минпромторга.

Всего с 2014 по 2019 год четыре индустриальных парка Калужской области получили 3,8 млрд рублей господдержки. Еще свыше 600 млн рублей - Корпорация развития Калужской области на компенсацию затрат на выплату процентов по кредитам, уточнили в пресс-службе Минпромторга. Всего в регионе девять индустриальных парков, но только четыре включены в реестр министерства промышленности и торговли и могут расчитывать на господдержку.

"С каждым годом вкладывается все больше и больше средств в производственные мощности региона. В этом плане Калужская область является лидером по ведению инвестиционного климата, созданию парков. И это во многом обусловлено очень качественной работой руководства региона сегодня. Порядка 30% вложенных регионом инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков уже вернулись обратно за счет реализации программы компенсации затрат региона на строительство инфраструктуры", - цитирует пресс-служба министерства Беспрозванных.