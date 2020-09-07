Тепличный комплекс за 30 млрд рублей планируют построить в Дербентском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство тепличного комплекса площадью 200 га планируется на территории Дербентского района Дагестана, общий объем инвестиций в проект составит 30 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник на странице администрации Дербентского района в Instagram.

"Сегодня, 7 сентября, вопросы строительства данного масштабного проекта были обсуждены за круглым столом у врио главы Дербентского района Наби Алиева с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмином Шайхгасановым и представителями компании ООО "АПХ ЭКО-Культура". Для строительства тепличного комплекса в Дербентском районе будут привлечены инвестиций в сумме 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам президента ООО "АПХ ЭКО-Культура" Александра Рудакова, в ходе реализации проекта создадут порядка 4 тыс. рабочих мест.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщает, что в середине августа состоялась первая ознакомительная встреча главы Минсельхозпрода региона Абзагира Гусейнова с руководством АПХ "ЭКО-Культура", на которой "было заявлено о желании компании реализовать на территории Дагестана крупный инвестпроект по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 200 га". "Нынешний приезд же связан с выбором конкретных земельных участков, определением доступности инфраструктурных объектов и решения других практических вопросов по проекту", - сообщается на сайте министерства.

По данным пресс-службы Минсельхозпрода региона, АПХ "ЭКО-Культура" является "признанным лидером по производству экологически чистых овощей защищенного грунта в России с самой большой площадью теплиц в стране - более 300 га, причем в разных регионах страны".