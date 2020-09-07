Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах. Об этом в понедельник сообщил директор АО "Аркминерал - Ресурс" Андрей Тренин в ходе совещания с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в правительстве региона.

Африкандское месторождение, по оценкам экспертов, является одним из самых перспективных месторождений титана в России. Одной из основных проблем при реализации проекта было расположение участка недр в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры.

"Сейчас идет работа в рамках Госкомиссии по Арктике под руководством Юрия Петровича Трутнева о том, чтобы выделить средства из федерального бюджета на 2021-2022 годы, чтобы в рамках гособоронзаказа перевести данную военную часть. По условиям лицензии, добычные работы возможны только после того, как состоится релокация объектов Минобороны, запланированная в 2021-2022 года. До релокации мы проведем этап геологоразведки, постановки запасов на баланс, чтобы понять, сколько полезных ископаемых и где они находятся, чтобы выйти уже на технико-экономическое обоснование кондиций, чтобы поставить их на запасы государственной комиссии по закупкам", - сказал Тренин.

Он попросил также содействия губернатора Андрея Чибиса в решении вопроса о выделении средств для передислокации военной части, глава региона в ответ отметил, что также заинтересован в развитии этого проекта. При этом объем средств, необходимых для передислокации военного объекта, пока не называется.

"Рады, что аукцион по Африкандскому месторождению состоялся, много вопросов было связано с военной инфраструктурой, я также обсуждал этот вопрос с министерством обороны, все коллеги настроены на конструктивное оперативное решение и, конечно, мы заинтересованы, чтобы тот проект, решения которого мы добивались, снижение стартового платежа за недропользование дал толчок, интерес для развития. Очень надеемся, ждем, безусловно, будем всячески помогать", - сказал Чибис.

О развитии проекта Африкандского месторождения

Запуск проекта по освоению месторождения стал возможен благодаря снижению стартового платежа за недропользование. В частности, для Арктики был уменьшен поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные геоэкономические факторы. Чибис предлагал снизить коэффициент для Мурманской области. Он отмечал, что коэффициенты зависят от климата, удаленности региона, сложности ведения добычи и других факторов. При этом размер коэффициента в Арктике был такой же, как в регионах с простыми условиями.

"Удалось снизить в целом коэффициент для Мурманской области до единицы, это на 25%. Аукцион был объявлен, определен победитель, сумма стартовая аукциона составляла 75,2 млн рублей, победитель вышел с суммой в 90 млн рублей, срок - на 25 лет. И сейчас основной вопрос - это решение вопросов с министерством обороны по инфраструктуре, которая расположена вблизи этого объекта", - пояснила после совещания заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Ранее сообщалось, что проект по развитию Африкандского месторождения в Мурманской области позволит создать в регионе 450 рабочих мест и привлечь 17,4 млрд рублей инвестиций.