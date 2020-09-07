Стратегическую для Арктики трассу Архангельск - Онега отремонтируют к 2025 году

ТАСС, 7 сентября. Реконструкцию автодороги Архангельск - Онега, стратегической для Архангельской области, планируют провести в 2023-2024 годах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области по итогам прошедшего в понедельник совещания с участием министра транспорта РФ Евгения Дитриха и врио губернатора Александра Цыбульского.

Дорога на Онегу является одним из ключевых транспортных направлений Архангельской области, обеспечивает выход на Карелию, Мурманскую область, однако состояние трассы оставляет желать лучшего. Проблему Цыбульский обсудил 14 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В результате регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 млрд рублей на асфальтирование дороги.

"Разработка проектной документации на строительство участка Тамица - Кянда протяженностью 22,1 км и капитальный ремонт 107 км дороги на маршруте Архангельск - Онега должна быть завершена до 2022 года, ремонтные работы предполагается провести в течение двух последующих лет", - говорится в сообщении.

Как отметил Цыбульский, дорога на Онегу имеет важнейшее значение для Архангельской области, после ремонта она станет новым транспортным коридором с выходом на европейские страны. Это подстегнет экономику региона и всего Русского Севера, даст дополнительные возможности для предприятий-экспортеров и для развития территории опережающего социально-экономического развития Онега.

Моногород Онега входит в состав Арктической зоны РФ. Более 115 км из 160,1 км дороги от Архангельска до него находятся в неудовлетворительном состоянии. Некоторые участки в межсезонье становятся непроходимыми, а моногород - отрезанным от области.