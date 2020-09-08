В Польше открывается 30-й Экономический форум

КАРПАЧ /Польша/, 8 сентября. /ТАСС/. Традиционный Экономический форум, ежегодно организуемый польским Институтом восточноевропейских исследований, в 30-й раз начнется во вторник в городе Карпач на юго-западе Польши. В этом году крупная международная конференция пройдет под девизом "Европа после пандемии: солидарность, свобода, сообщество".

"Ведущей темой будет то, как Европе после пандемии восстановить свою идентичность, солидарность, свободу", - отметил глава Программного совета форума Зигмунд Бердыховский.

Всего в рамках форума, который продлится до 10 сентября, запланировано почти 200 дискуссий, встреч, лекций. Для участия в конференции в Карпач съезжаются 1700 гостей из Польши и заграницы: политики, экономисты, эксперты, руководители ведущих компаний и журналисты. Свое участие подтвердили 13 министров из Польши, Украины и Словакии, а также гости из Армении, Грузии, Венгрии, Италии, Румынии, Франции, Чехии и других государств.

Белоруссия

Одной из центральных тем обсуждения на форуме в этом году будут события в Белоруссии после состоявшихся там 9 августа президентских выборов. "Экономический форум, который уже 30 лет обсуждает важнейшие в регионе Центральной и Восточной Европы темы политического, социального и экономического характера, в этом году часть дискуссий посвятит текущей ситуации и будущему Белоруссии. На заседаниях Экономического форума в Карпаче смогут встретиться ведущие представители белорусских демократических и деловых кругов", - информировали организаторы форума.

В частности, в форуме примет участие бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая на выборах, по данным ЦИК Белоруссии, заняла второе место с 10,12% голосов. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре выехала в соседнюю Литву.

Среди гостей форума также члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции: экс-министр культуры (2009-2012) Белоруссии Павел Латушко и оппозиционный деятель Александр Добровольский, а также представители белорусской диаспоры в Польше.

Белорусской тематике на форуме будет посвящено несколько дискуссий и круглых столов. Важнейшие из них озаглавлены "Белоруссия - что дальше?", "Между Европой и Россией. Будущее Белоруссии", "Белоруссия - ключ к Междуморью".

Россия

Теме России на форуме посвящена отдельная дискуссия "Россия 2020: власть, элиты, общество". Ее участники обсудят текущую ситуацию в РФ, образ страны, который сформировался в последние годы на Западе, и то, насколько он соответствует реальному положению вещей.

Россия также упоминается в программе форума в контексте дискуссий о кибербезопасности, энергетике, истории, развитии инициативы "Восточное партнерство" и региональном взаимодействии.

Форум

Экономический форум в Польше часто называют "польским Давосом". Традиционно конференция проходит в горном курортном городе Крыница-Здруй на юге страны. Однако в текущем году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом регионе форум было решено перенести в Карпач.

"Последние месяцы показали, что даже самые развитые технологии удаленной коммуникации не могут заменить непосредственного общения. Поэтому дискуссии запланированы в традиционном формате и только часть из них, важнейшие элементы конференции, будут перенесены в интернет", - информировали организаторы.