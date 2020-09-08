В Лондоне начнется предпоследний раунд торговых переговоров Великобритании и ЕС

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза начнется во вторник в Лондоне. Делегации сделают еще одну попытку сблизить позиции и найти развязки по остающимся неразрешенным вопросам до истечения всех сроков.

Накануне нынешнего раунда премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что у переговорщиков осталось совсем немного времени - до середины октября. "Чтобы соглашение могло вступить в силу до конца года, необходимо, чтобы договоренность с нашими европейскими друзьями была достигнута к саммиту ЕС 15 октября. Так что нет смысла думать о сроках после этой даты. Если мы не сможем договориться до этого момента, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, мы все должны будем принять это и двигаться дальше", - сказал Джонсон.

Он выразил при этом уверенность, что соглашения о свободной торговле с ЕС еще возможно достичь. Впрочем, провал переговоров также не пугает главу британского правительства - Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях. "Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как у Австралии. Я хочу абсолютно ясно заявить, как мы и говорили с самого начала, что для Великобритании это будет хорошим результатом", - заявил Джонсон, добавив, что и в подобном случае королевство будет "в высшей степени процветать".

Камни преткновения

Ранее британский переговорщик Дэвид Фрост называл камнями преткновения в дискуссиях с ЕС так называемые единые правила игры и вылов рыбы. По первому вопросу Лондон считает, что ЕС намерен связать Великобританию своими законами и стандартами, чтобы определять таким образом внутренние британские правовые режимы. Также королевство считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ его рыбакам в британские промысловые районы, называя такое положение дел несовместимым со своим будущим статусом независимого прибрежного государства.

Европейский пессимизм

В свою очередь главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье критикует Великобританию сразу по нескольким направлениям и прямо говорит об угрозе провала переговоров и отсутствия соглашения о свободной торговле к моменту завершения переходного периода (31 декабря 2020 года). По его словам, Великобритания хочет получить для себя самые выгодные условия, частично сохранив свободный доступ к европейскому рынку, но при этом не неся никаких обязательств и ограничений в рамках соблюдения общей торговой политики Евросоюза с третьими странами. В связи с этим по итогам предыдущего раунда в августе Барнье уже предупредил о высоком риске того, что соглашения о свободной торговле после Brexit достичь не удастся.

В понедельник в интервью французской радиостанции France Inter Барнье заявил, что переговоры "проходят трудно" и он обеспокоен сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что Евросоюз хочет достичь договоренности и компромисса на переговорах по Brexit, однако это не будет договоренность и компромисс любой ценой "в ущерб Европейскому союзу и единому рынку". "Мы не намерены сдаваться. Интересы ЕС будут соблюдены", - заявил он.

Он предупредил, что британская сторона, если она откажется от заключения договоренности, будет вынуждена действовать в рамках норм Всемирной торговой организации и "последствия для нее будут крайне тяжелыми, так как с 1 января будут введены таможенные пошлины на все ввозимые в ЕС товары".

В Брюсселе также очень негативно восприняли сообщение газеты Financial Times о том, что Лондон готовит новый закон, который будет опубликован в среду и "лишит юридической силы" один из основных пунктов сделки о Brexit - раздел о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.