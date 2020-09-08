Счетная палата проверит эффективность оказания финансовой поддержки медработникам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", - говорится в сообщении ведомства.

В Счетной палате отмечают, что контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенному ранее в план работы ведомства анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.

Ведомство также дополнило план проверок еще 3 мероприятиями. Одно из них направлено на оценку эффективности закупок лекарственных средств, второе - на проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2020 годах в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В рамках третьего мероприятия Счетная палата проверит результативность государственного управления обществами с госучастием, а также результаты их финансово-хозяйственной деятельности.