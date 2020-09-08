{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне тратят на благотворительность от 100 до 1 тыс. рублей в год

Доля тех, кто в той или иной мере участвует в благотворительной деятельности, немного сократилась и в 2020 году составила 43%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей России отдают на пожертвования от 100 до 1 тысячи рублей в год. При этом общее число россиян, участвующих в благотворительности, сократилось с 47% в 2019 году до 43% в 2020 г., свидетельствуют данные исследования платежной системы "Мир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Доля тех, кто в той или иной мере участвует в благотворительной деятельности, немного сократилась и в 2020 году составила 43% (47% в 2019 году). <…> Большая часть россиян, которые оказывали денежную помощь, тратили на пожертвования от 100 до 1 тысячи рублей. Доля таких опрошенных - 32%", - отметили в пресс-службе. Вместе с тем в этом году резко сократилось число тех, кто жертвует менее 100 рублей (с 18% до 5%), и немного уменьшилось число тех, кто совершает крупные пожертвования ,- свыше 5 тысячи рублей (с 6% до 3%).

Активнее всего в этом году россияне готовы жертвовать средства в фонды, оказывающие поддержку животным и окружающей среде (37% против 30% в 2019 году), а также на оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий (29% против 33% в 2019 году). Также в этом году значительно увеличилась доля тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь.

"В этом году значительно увеличилось (44% против 7% в 2019 году) число тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь. Скорее всего, это связано с увеличением среднего возраста благотворителей, а также с инициативами по поддержке пострадавших от коронавируса, например, по покупке продуктов для пожилых людей, находящихся на самоизоляции", - прокомментировала ТАСС итоги опроса руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

По словам Лобановой, чаще всего благотворительностью в этом году занимались жители городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в возрасте от 35 до 44 лет. В основном они проживают в Приволжском или Центральном федеральном округе и являются руководителями среднего звена, имеют высшие образование. "По сравнению с 2019 годом изменился средний возраст (тогда наиболее активными благотворителями называли себя люди 25-34 лет), а Северо-Западный федеральный округ уступил место Центральному. Приволжский федеральный округ из года в год продолжает оставаться лидером по участию в благотворительной деятельности, а вот жители городов-миллионников в этом году жертвовали значительно меньше", - добавила Лобанова.

Кто участвует

Как следует из результатов опроса, доля респондентов, которые участвуют в благотворительной деятельности, в этом году стали заниматься ей чаще. Количество тех, кто регулярно участвует в благотворительности, выросло на 1 п. п. (до 19%), тех, кто делает это несколько раз - на 3 п. п. (до 63%). Растет и количество межбанковских операций в категории "благотворительность" по картам всех платежных систем. Так, если в прошлом году было совершено 6,5 млн операций, то в текущем - 9,6 млн. Таким образом, несмотря на то, что количество благотворителей немного уменьшается, число платежей в пользу благотворительных организаций существенно выросло.

Данные были собраны путем личного опроса 1200 человек. Также в исследовании были использованы данные транзакционной аналитики Национальной системы платежных карт (НСПК) по картам всех платежных систем за период 1 января по 31 августа 2020 года в категории благотворительность.

Теги
Россия
Российские IT-сервисы могут освободить от маркетинговых расходов за рубежом
Ранее сообщалось, что правительство планирует подготовить второй пакет законодательных мер поддержки этой отрасли, который будет направлен на защиту интересов российских производителей
Читать полностью