Минкомсвязь планирует к 2024 году удвоить число IT-специалистов в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь ставит перед собой цель увеличить число IT-специалистов в РФ в два раза к 2024 году, сообщил ТАСС глава министерства Максут Шадаев.

"У нас много вещей связано с решением кадровых вопросов. Собственно, как нам обеспечить воспроизводство конкурентных кадров для индустрии? Мы считаем, что в два раза больше надо [специалистов]. Мы считаем, что за четыре года мы должны, наверное, удвоить. Сейчас их полмиллиона - непосредственно тех, кто относится к IT-индустрии, к индустрии, которая делает коммерческие продукты. Мы не берем [в расчет] IT-специалистов внутри компаний", - рассказал Шадаев.

По его словам, перед министерством в том числе стоит задача создать стимулы для работы IT-специалистов в России.

Увеличение числа IT-кадров является одной из главных задач федпроекта "Кадры для цифровой экономики".

О федеральном проекте

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" - одно из шести направлений нацпрограммы "Цифровая экономика". Среди его задач - трансформация рынка труда, совершенствование системы образования и подготовки кадров, создание системы мотивации граждан к освоению компетенций цифровой экономики.

Так, согласно нацпроекту, к 2024 году предполагается, что 40% населения повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики, до 120 тыс. абитуриентов в год будет увеличен прием в вузы на IТ и математические специальности, свыше 800 тыс. выпускников системы профобразования будут владеть ключевыми компетенциями цифровой экономики на среднемировом уровне. Кроме того, предполагается, что более 1 млн специалистов пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования.