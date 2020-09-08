Операторы связи могут потерять до 5% выручки при реализации "Доступного интернета"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь оценивает потенциальные потери мобильных операторов при реализации проекта "Доступный интернет", в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, в 3-5% от выручки. Об этом ТАСС сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"По фиксированной связи у нас минимальный объем [затрат операторов]. По мобильному трафику, там наша оценка, - это примерно 3-5% возможно потенциально потеря выручки операторов. Дальше мы говорим, что могут быть, наверное, более сложные модели, когда операторы смогут пропускать и видеоконтент, но получив какую-то возможность зарабатывать на этом", - сказал министр.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что операторам могут возместить затраты на мобильный трафик для программы "Доступного интернета" за счет рекламы, размещаемой во время перехода на социально значимые ресурсы.

Эксперимент Минкомсвязи проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.