МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские IT-сервисы могут освободить от маркетинговых расходов за рубежом в рамках реализации второго пакета мер поддержки отрасли от правительства РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Во время встречи в Иннополисе были сформулированы контуры первой части налогового маневра в IT и было поднято несколько вопросов. Сейчас мы пытаемся продвинуть много инициатив [в рамках второго пакета мер поддержки]. Например, это освобождение от НДС расходов на международный маркетинг наших российских сервисов", - сказал он.

Ранее в конце августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство РФ планирует подготовить второй пакет законодательных мер поддержки IT-отрасли, который будет направлен на защиту интересов российских производителей.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минкомсвязи. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.