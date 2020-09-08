На Сахалине планируют выращивать розы для поставок в регионы Дальнего Востока и в Японию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Московская инвестиционная компания намерена вложить средства в создание тепличного хозяйства на Сахалине, на котором будут выращивать розы для поставок в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) и в Японию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Корпорации развития Сахалинской области".

"Тепличное хозяйство московская компания создаст за счет собственных средств. Большая часть продукции будет поступать в Японию. Остальное предполагается реализовать на Сахалине и в соседних регионах Дальневосточного федерального округа", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, площади под посадки цветов в Японии ежегодно сокращаются, приходится завозить розы оптом из очень далеких стран: Кении, Индии и Колумбии. В отличие от них, Сахалин находится по соседству.

Компания намерена вложить в создание цветочного хозяйства более 2 млрд рублей. Планируется, что благодаря новому проекту на Сахалине появятся 150 дополнительных вакансий. Первый урожай будущий тепличный комплекс сможет дать в 2023 году.

Проект будет реализован в рамках ТОР "Южная" на территории агропромышленного парка, который создается в северной части Южно-Сахалинска. В парке появятся обеспеченные инфраструктурой офисные и производственные помещения, мультитемпературный складской комплекс на 15 тыс. тонн единовременного хранения, овощехранилище и торгово-выставочный центр. О своем желании стать резидентами агропарка уже заявили несколько десятков компаний, это в основном предприятия малого и среднего бизнеса, занятые в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, торговли.

ТОР "Южная" общей площадью 36,8 тыс. га находится на территории трех городских округов - Южно-Сахалинск, Анива и Томари. Ориентирована на предприятия сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и логистики. В числе заявленных проектов - строительство двух животноводческих комплексов на 3,8 тыс. голов дойного стада с мощностью по переработке до 33 тыс. тонн молока в год, свиноводческого и тепличного комплексов, рыбного завода, индустриального парка и логистического центра.