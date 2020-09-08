"Известия": в России планируют запретить продажу неавтомобильного топлива на АЗС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ при участии Росстандарта подготовил проект постановления правительства о запрете торговли всеми видами неавтомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) на территории РФ. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно проекту, на АЗС будет допускаться реализация только автомобильного бензина и дизельного топлива, в то время как продажа судового, печного топлива, а также иных нефтепродуктов, которые не относятся к автомобильному бензину и дизельному топливу, будет запрещена.

В Минпромторге изданию пояснили, что в настоящее время в России нет прямого запрета на продажу судового и печного топлива на АЗС. В регулирующем правила розничной торговли в РФ постановлении правительства не указаны правила торговли топливом, они пояснялись сначала в нормах технической эксплуатации АЗС, разработанных Минэнерго, потом - в требованиях ГОСТа, который носит рекомендательный характер. В связи с этим автозаправки могут свободно продавать неавтомобильное топливо.

В Росстандарте подчеркнули, что поддерживают данный проект. "Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций", - сообщили в ведомстве "Известиям". Там также отметили, что судовое маловязкое или печное топливо, а также различный суррогат реализуются на автозаправках под видом жидкого автомобильного топлива. Кроме того, при использовании судового и печного топлива возможен выход из строя и поломка автомобиля, добавили в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что всего за прошлый год Росстандарт проверил 1,087 тыс. АЗС, не соответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС). При этом в 18 субъектах РФ доля нарушений техрегламента превысила 20%.

Сейчас за нарушения требований техрегламента по физико-химическим характеристикам топлива налагается штраф в размере 1% выручки, полученной от реализации топлива (но не менее 500 тыс. рублей). За повторное нарушение штраф увеличивается до 3% (минимум - 2 млн рублей) либо предусматривается приостановка деятельности сроком до 90 дней.